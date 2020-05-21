美股四大指數翻揚，帶動台股加權指數21日開漲在10,933.21點，台積電（2330）延續前一日漲勢，帶動指數往上攀升，有望挑戰年線10,986點。

封城措施奏效，疫情開始有減緩跡象，全美有愈來愈多州決定重啟經濟，讓投資人感到樂觀，科技類股在臉書的帶領下走勢強勁，美國四大指數20日也全面收高。

道瓊工業平均指數5月20日上漲1.52％（369.04點）、收24,575.90點。那斯達克指數上漲2.08％（190.67點）、收9,375.78點，創2月21日以來收盤新高。費城半導體指數上漲3.67％（65.18點）、收1,840.79點。

群益投顧指出，5月起市場塑造的本土題材，「信心」是台股表現強勁主因之一。國際主權基金減碼台股，造成電子權值股賣壓明顯較重，但政府基金、一般散戶偏多，國泰人壽3月加碼台股500億元，內資主導台股5月行情。

法人認為，台股近期亦隨美股表現，美股跌，台股易開低走高，而美股漲，台股則高檔震盪，指數本日有望持續震盪盤堅。

(工商 )