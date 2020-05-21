大同股東會即將於6月30日登場，大同董事長林郭文艷為首的公司派，以及三圓建設董事長王光祥為首的市場派提名董事及獨董全數列入候選名單。市場派鬧分裂，王光祥與欣同負責人林宏信各自提名，出現市場派提名7位董事、3席獨董全上榜，公司派提名6席董事、3席獨董，總計13人角逐12席董事、6人角逐3席獨董，參選大爆炸的局面。

此外，大同股東提案也創紀錄，公司派提三案，全數過關，市場派提五案，其中三案被封殺，僅投票表決時間延長不得低於30分鐘，以及董事長不得兼任總經理二案通過。

大同今年股東會全面改選6席董事及3席獨董，昨日董事會針對公司派及市場派所提董事及獨董名單進行審查。以王光祥為首的市場派預料，大同再度找熟悉股東會議事規則的律師陳錦璇操盤，又會刷掉所有市場派提名董事及獨董名單人選，並否決市場派向股東會所有提案議題，針對各種可能性，進行沙盤推演。

大同昨日董事會進行董事及獨董提名審查，並未刷掉市場派提名董事及獨董人選，全數過關，大同昨日董事會針對公司派及市場派所提名單進行審查。以王光祥為首的市場派原本擔心大同董事會重演三年前刷掉所有市場派提名董事及獨董人選的戲碼，同時否決市場派向股東會所有提案，事先進行各種沙盤推演。

大同昨日董事會非但未刷掉市場派提名人選，還全數過關。大同公司派提名董事名單涵蓋大同董事長林郭文艷、大同財務副總彭文傑、大同大學法人代表張益華三人、外部董事蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文三人，獨董則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。董事及獨董名單出爐，正式揭開今年大同經營權爭奪戰的序幕。

據了解，大同日前向國安局檢舉，疑似陸資企圖參與大同股東會董事改選，藉由取得經營權，刺探大同參與國家資安採購案而取得情資，不過國安局及金管會遲遲沒有付諸動作。大同可能轉向法院，提出群益金鼎受託保管群益香港客戶投資專戶持股8.82％；匯豐銀行託管新加坡公司持股5.86％，兩外資可能具有陸資且持股14.68％，以及台商鄭文逸持股可能有陸資色彩，藉由法律訴訟，限縮這些疑似陸資股東的投票權。單靠王光祥及他的建築幫好友共同持有大同股份二成多，市場派將無法在大同今年股東會董事改選中勝出。

大同職工福利委員會、大同大學及大同中學等公司派，這次向股東會提三案，制定大同大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則；董事會應將股東名冊送交相關主管機構，清查股東來源是否涉及陸資，以免違反國家安全。大同民國106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，大同董事會應據以執行，提請討論案，全數列入股東會議程。

市場派這次提出修改公司章程，明訂董事長不得兼任總經理；修訂議事規則將投票表決時間延長不得低於30分鐘，不得將投票箱搬離投票位置，兩案都過關。欣同提案每股配發現金股利0.1元、修改公司取得及處分資產辦法，以及新大同針對林郭文艷因涉嫌隱匿子公司中華映管之重要資訊及財報不實等案，未善盡董事之善良管理人注意義務使本公司蒙受鉅大損害，提請股東會決議對林郭文艷提起訴訟請求賠償公司所受損害等三案則未過關。

(工商 )