520蔡英文總統正式開展連任之路，後蔡英文時代有關年青人關注的住宅政策，蔡總統在就職演說上並未多加著墨，這應該可解讀為蔡政府對第二任期的住宅政策將延伸上一任的政策繼續貫徹執行。

吉家網董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮針對未來住宅政策方向提出五大建言，包括社會住宅、都市更新、租賃專法、健全稅制、資訊透明等政策建言。

李同榮指出，住宅政策雖三箭齊發，但卻箭箭未中靶心，尚有不少缺失，對於蔡英文政府第一任期的缺失，李同榮同時提出住宅政策的五大解決方案：

(一) 住宅政策應重新檢測與修正，並凝聚社會共識 :

政府應廣邀產官學與實務專家參與住宅政策修訂會議，重新檢測四年來住宅政策得失，廢除不合時宜與效能低落的政策，共同修訂住宅政策全新綱要，才吻合民主政黨的開放特性。

(二) 住都中心層級應提高至跨部會的專責指揮中心：

住都中心既然已經設立就應拉高層級，成立跨部會指揮中心，才能解決社會住宅用地取得的障礙，加快目標的達成，並朝向至少5%（約四十萬戶）社會住宅的供給目標。

(三）修正「危老重建」政策，推動防災型都更，以防範災難發生 :

蔡政府提出的「危老重建」計劃，對於老屋重建提供較快速與簡易流程，但未來都會將呈現支離破碎的不完整面貌，且偏重「老屋」卻可能忽略「危屋」，未來建議政府應主動出擊，將三十年以上建築物實施全面安檢快篩，並將危險堪慮老屋分類分級，嚴重會危及安全的建物一律強迫拆除都更，並給予不低於一坪換一坪的容積獎勵，才能排除抗性，更能真正達到防災都更的目的。

（四）實價登錄3.0資訊透明化，門牌房價全都露：

實價登錄詳細住址必須識別化，所有交易內容全都露，除了個資外，讓住宅交易履歷完全透明，有助解決過去交易資訊的不對稱，同時也為房屋稅地價稅合併課徵持有稅奠定基礎。

（五）加速交通建設與健全房產稅制做為舒解房價的雙引擎：

蔡政府就任這四年來，前兩年房價依市場機制緩跌兩年，後兩年房價開始止跌回溫，除了北台灣以外，中南部三大都會房價都已高過馬英久時代的高點，然而，世界各地人口稠密的都會，高房價問題幾乎無解，只有加速都會聯外交通建設，將都會擴大，藉以疏散人口密度，就能舒緩房價上升。

在房產稅制上，於繁複不合時宜的稅制應全面性改革，包括房屋稅與地價稅合一課、持有稅、土地廢增值稅依實價利得課稅、自住輕稅、房屋持有越久稅越輕，土地持有越久稅越重，針對土地（原料）價格著手，才能抑制囤積土地的投機亂象，更能影響房價邁向較合理的走勢。

(工商 )