半導體測試領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）針對市場上需求不斷上升的作業頻率達8GHz之Wi-Fi 6E、5G-NR收發器、LTE-Advanced Pro以及IoT通訊裝置，隆重推出V93000平台新一代Wave Scale RF通道卡，最新V93000 Wave Scale RF8卡具備高度平行多元件同測及元件內部平行測試能力，能大幅減低測試成本，並加快最先進射頻（RF）半導體的上市時間，同時也為未來的5G-NR裝置測試打下基礎。

此產品之所以能實現優異的多元件同測能力，歸功於最高8 GHz的超廣作業頻率範圍和200 MHz調變頻寬。V93000平台能配置多達6張Wave Scale RF8卡，每張都具備32個雙向射頻埠，相當於能進一步擴充至192個射頻埠。

最新Wave Scale RF8卡配備有4套完整的射頻子系統，具有提供高產能的最佳化架構設計，每一套子系統都擁有獨立調變訊號源、混波器/數位轉換器、射頻S參數、選配的低相位雜訊本機振盪器，以及能在最短時間內執行多項射頻量測的測試處理器機。

Wave Scale RF8能提供非常快速的設定，頻率/功率切換時間低於600微秒，功率切換時間亦不到80微秒。此外，它還支援Wave Scale RF18與Wave Scale Millimeter測試系統。

愛德萬測試V93000事業單位總經理暨執行副總Jurgen Serrer表示，在單一通道卡中具備多個獨立子系統的愛德萬測試Wave Scale RF8卡，專為降低新一代Wi-Fi 6E裝置生產成本、提升成本效益而設計，也預先為將來的5G和Wi-Fi通訊IC測試打開康莊大道。

(工商 )