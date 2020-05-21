記憶體模組大廠創見資訊（Transcend Information）發表全新DrivePro 10行車記錄器，主推微型迷你尺寸，提供駕駛人無遮蔽的視野與自由彈性的安裝方式，可裝於前擋或後擋風玻璃，完整捕捉前後路況。DrivePro 10搭載頂級STARVIS感光元件，低光源下仍呈現豐富色彩與高解析度的畫面，搭配140度廣角鏡頭，提供寬闊的視野。

此外，DrivePro 10集多種功能特色於一身，包括寬動態範圍WDR 技術、碰撞感應器、內建鋰電池、WiFi功能、免頻繁格式化的寫卡技術等，為使用者帶來全方位的行車守護。內附創見microSD記憶卡，毋須另行添購。

DrivePro 10鏡頭採用頂級STARVIS感光元件，並具備F/2.0大光圈，白天黑夜都可清楚捕捉車牌號碼；140度超廣角鏡頭以每秒高達60張的影像（60fps）全方位錄製1080P Full HD清晰畫面，不僅動態影像流暢不掉格，同時在定格放大顯示時，也可清楚辨識畫面細節。

DrivePro 10集結多種實用功能，包括內建鋰電池，確保當車輛引擎熄火或因事故突然斷電時，不會因檔案毀損而遺漏重要影像；G-sensor碰撞感應器偵測到震動時，會自動觸發「緊急錄影」模式，鎖定事故檔案不被覆寫；寬動態範圍（WDR）技術可平衡光線不足與照明強烈的區域，讓影像細節清晰可辨識。

DrivePro 10內建WiFi功能，可透過Apple iOS與Android行動裝置，免費下載DrivePro專屬App，即可透過App即時播放行車錄像、下載影片、相片至手持裝置，或調整相關設定，輕鬆便利。

專屬DrivePro Toolbox軟體，在PC上輕鬆回放、管理影片創見專屬DrivePro Toolbox軟體支援Windows及Mac系統，擁有直觀的操作介面，便於使用者播放、編輯及排序影片，可依據檔名、錄影日期及群組三種分類方式快速鎖定錄影檔案。畫面擷取的功能讓使用者可依照個人需求，快速擷取想要的影片快照。此外，瀏覽影片時，可將影片裁切後立即另存，保存重要瞬間。

DrivePro 10行車記錄器搭載創見先進檔案存儲技術，有效維持卡片讀寫效率，免去頻繁格式化的困擾。此外，DrivePro 10內附創見記憶卡，採用高品質快閃記憶體，且通過嚴格的極端環境檢測，展現長效穩定的儲存表現及耐用性。創見DrivePro 10行車記錄器享有2年產品有限保固。

圖說：創見推出全新DrivePro 10迷你行車記錄器

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