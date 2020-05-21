處理器大廠美商AMD（超微）於2020年初推出Radeon RX 5600 XT顯示卡，帶來極致高效能、高逼真度的1080p遊戲畫面。我們非常高興宣布眾多AMD合作夥伴廠商推出Radeon RX 5600 XT顯示卡升級版，以與先前12Gbps版本大致相同的價位帶來更高效能，即刻暢玩現今頂尖3A級遊戲大作以及電競遊戲。

華擎、華碩、撼訊、藍寶科技以及XFX等廠商皆透過網路與實體通路開賣Radeon RX 5600 XT 14Gbps版本顯示卡。此外，透過技嘉與微星等AMD合作夥伴廠商販售的12Gbps版本顯示卡，也可以依循其官網的操作指示免費升級至14Gbps速度。

Radeon RX 5600 XT顯示卡採用高效能與高節能的RDNA架構以及領先業界7奈米製程技術，以令人驚豔的性價比優勢為1080p玩家帶來高效能、高逼真度的極致遊戲體驗。Radeon RX 5600 XT顯示卡更結合先進的Radeon Software多項軟體功能呈現令人驚豔的視覺逼真度與反應速度更快的遊戲體驗，其中包括Radeon Image Sharpening、Radeon Boost、以及Radeon Anti-Lag。

在2020年5月30日前購買活動指定款AMD Radeon RX 5600 XT顯示卡，透過AMD Radeon Raise the Game優惠方案，即可獲贈《惡靈古堡3》以及《魔物獵人世界：Iceborne Master Edition》含擴充內容套裝。還可以免費獲得為期三個月適用於PC版本遊戲的Xbox Game Pass for PC，盡情暢玩超過100款高品質PC遊戲。玩家可在2020年6月30日前至活動官網兌換，超值優惠魅力難擋。

(工商 )