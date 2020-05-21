《美股》參院通過陸企監管法 阿里巴巴收黑 09:092020/05/21 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院通過監督中國企業的法案，受此影響，阿里巴巴周三股價逆勢收跌0.19%，報216.79美元。 美國參議院周三通過一項法案，若中國企業未遵守美國的監管與審計規則，美國得以禁止他們在美國股市掛牌，或向美國投資人募集資金。 該法案要求企業證明他們不屬於外國政府所有，或不受外國政府掌控，亦規定如果美國主管機關連續3年無法調查公司的審計工作，可封殺該公司的證券。這項法案在參議院通過，反映美國國會議員對中國的憤怒，以及許多監管機關所指的無視於美國財務披露準則。 (時報資訊) #美國 #法案 #監管 #美國參議院 #中國企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為禁令升級 陸商務部：將採取必要措施維護權益 17:172020/05/17 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 那斯達克擬收緊上市規則 限制中國企業IPO 11:362020/05/19 財經 《國際金融》劍指陸企？傳那斯達克將收緊IPO規定 11:592020/05/19 財經 那斯達克修新規 陸企IPO門檻變高 04:102020/05/20 全球財經 北京證監局長倡資管業務統一監管 並大力發展個人退休金 11:062020/05/20 財經 《國際經濟》CBO：美國經濟Q3強彈 惟到明年都無法完全復原 11:082020/05/20 財經 美國制裁陸企上海盛德國際物流 11:432020/05/20 財經 川普趕美企撤出大陸 美國商會示警勿矯枉過正 11:342020/05/20 財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 台積電停接華為新單？陸行之4字打臉 - 財經 破產倒數6年！領100只有7元 勞保年改大漏洞怎麼補 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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