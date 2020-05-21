美國參議院通過監督中國企業的法案，受此影響，阿里巴巴周三股價逆勢收跌0.19%，報216.79美元。

美國參議院周三通過一項法案，若中國企業未遵守美國的監管與審計規則，美國得以禁止他們在美國股市掛牌，或向美國投資人募集資金。

該法案要求企業證明他們不屬於外國政府所有，或不受外國政府掌控，亦規定如果美國主管機關連續3年無法調查公司的審計工作，可封殺該公司的證券。這項法案在參議院通過，反映美國國會議員對中國的憤怒，以及許多監管機關所指的無視於美國財務披露準則。

(時報資訊)