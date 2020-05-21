6月台指期開盤上漲52點，為10903點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，台指期周三上漲19點至10887點。價差方面，台指期轉為逆價差-20.8點，電子期逆價差擴至-1.31點，金融期轉為逆價差-1.99點。現貨部分，三大法人買超62.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1687口至8657口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1417口至36013口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8840口，使留倉部位轉為淨空單-1386口。

永豐期貨表示，目前台股仍屬於區間震盪，雖然病毒疫情有趨緩現象，但美國華為禁令對電子股帶來相當的壓力，上方有壓，但在月線上方仍呈多頭格局，投資人可關注即將展開的中國大陸兩會。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11600點，賣權未平倉最大量集中在10200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.47升至2.16。VIX指數下跌1.96至24.99。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。

(時報資訊)