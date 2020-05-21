大同(2371)今年股東常會因有董事改選一案而備受社會大眾所矚目，大同昨天挑燈舉行董事會，會後也發布消息，懇請主管機關協助調查3大事項，並強調任國龍經濟滲透台灣關係，任國龍非法投資大同即國安問題。

大同籲請主管機關協助調查的3件事：

1.金管會於108年1月17日，第三次裁罰，要求任國龍限期出清以他人買進公司股票18%，在他賣出股票之相近時點，有四個帳戶新增合計18%之公司股票。懇請主管機關查明此四個帳戶是否為任國龍轉手之帳戶持有。

2.王光祥和任國龍在青島有相當綿密複雜的房地產合作開發與資金借貸的關係，王光祥自己也承認向任國龍借款人民幣6.9億元，而王光祥用來購買大同股票之羅得/競殿/三雅等三家公司財務報表顯示有鉅額之其他借款。懇請主管機關協助查明羅得/競殿/三雅此三家公司之資金來源及實質控制人是否為任國龍或違法陸資。

3.鄭文逸和林宏信向檢察官承認，新大同/欣同的實質控制人為鄭文逸，且鄭文逸也承認其向任國龍及大陸人士借款港幣2億元，並以新大同/欣同名義買入大同股票，可見新大同/欣同背後之實質受益人亦為任國龍。懇請主管機關協助確認，新大同/欣同是否具有合法股東權。

大同表示，依現有資料，雖高度懷疑今年提名與提案之股東，疑涉國安問題及非法陸資問題，董事會也特別慎重就法令遵循、公司治理、社會公益等多面向進行審慎而廣泛之討論，最終考慮主管機關尚未裁定非法陸資之前提下，雖有高度非法陸資疑慮之股東提案及提名，決定依現有公司法規範及相關規則，審核通過後送請股東常會討論與選舉，以符相關法令之規定。因改選結果將對公司未來營運與發展有重大不可回復之影響，因此公司將董事會決議之過程與結論向社會大眾說明。

(時報資訊)