從防疫到紓困，為因應新冠肺炎的一連串作戰，黃偉哲回頭看，讓他感到最痛苦的是「假貨」太多。怎麼說呢？原來市民居家檢疫時亂跑，曾遭罰70萬，還有發放紓困金一直看到有人重複請領，造成不公義和行政成本浪費，讓黃偉哲心痛了。

台南好麵送給防疫人員和520總統就職伴手禮。(時報資料庫)

中時電子報專訪黃偉哲市長的前一天，他才考察將申請開放營業的酒店營業場所十，台南也成為第一個開放八大行業申請恢復營業的直轄市。他認為任何人在病毒面前都是平等，阿中部長說可開始防疫新生活，台南市就依阿中同樣標準，在一遍解封聲中，讓八大行業也有新思考，其實之前被封的只有酒店，KTV有實名就沒限制，PUB等也都沒有封到閉絕。

黃偉哲很擔心台南外銷主力的火鶴和蘭花影響農民收入很大。(時報資料庫)

雖然當初酒店也是一紙命令就封，但他認為解封要有一致性，必須符合相關規定，更不希望變成中央地方互踢互甩鍋，既然中央已授權地方，地方政府就依SOP走程序。雖也可一紙命令即解封，黃偉哲認為還是要謹慎而為，讓業者依規定申請合格就解封，市長不是國王說封就封說解就解，所以提供公文請他們申請，那天他去看業者申請前的演練，把舞池封住座位排好距離，這些都做好了，實質防疫準則也就符合，只要完成行政流程即可開放。

黃偉哲送給區公所人員綠豆湯，感謝審紓困金辛勞。(時報資料庫)

再談到搶第一的紓困金發放。黃偉哲說台南所核定的人數和錢的百分比是第一名，台南市對申請紓困的每一筆都自己審，只要資料完整就審的快，目前大約7成多還沒過，有的先用身份證切結，申請通過有3000多件，也有1000件多被抓到重複審請等沒通過。

「假貨多」讓黃市長心寒，他說居家檢疫台南市就有10多人趴趴走，還欺騙負責通知的人，直到住隔壁人看不下才揭發，防疫政策執行時造假太多，連來領上課補助的計程車司機也重複造假資料，而紓困金是對沒保險的人，卻也有保險的人也要來領，這些都很為難公務人員，讓大家覺得有挫折感。最後都是依阿中部長說：「寧可錯發也不放過」，黃偉哲說真的錯發部份，等以後再想辦法補回。

(中時電子報)