新冠肺炎疫情如今在美國所有趨緩，不少地區已逐步放寬限制措施，不過有一間餐廳卻謹守社交距離的原則，他們要求入店用餐的客人都必須套上一個酷似碰碰車的移動式餐桌，不僅可以在戶外用餐，還能維持社交距離以免染疫，民眾錄下這段影片後分享到網上，引發一陣討論。

綜合外媒報導，這間海景餐廳名為「Fish Tales Bar & Grill」，位於美國馬里蘭州大洋城（Ocean City），他們為了讓客人可以在戶外用餐，還能維持社交距離，決定訂製10張「社交距離碰碰桌」，並在桌下裝上輪子，顧客在享受美食之餘，也可以走動聊天。

餐廳老闆哈曼（Donna Harman）表示，希望能在嚴峻的疫情下獲得一些樂趣，而這樣的想法始於她的表親，對方在巴爾的摩從事活動策畫工作，不過礙於新冠肺炎大流行，其公司被迫停工，因此，他們希望通過共同努力，度過這個艱難的時期，哈曼說：「我禮拜一打了一通電話給她，我說我要10張，結果她禮拜六就帶了10張桌子來。」

馬里蘭州目前仍不允許民眾在戶外用餐，多數餐廳都是使用得來速，或是請顧客外帶，哈曼表示，他們現在能做的，就是等待州政府點頭，允許餐廳可以擺放戶外座位時，準備好迎接顧客的到來。

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(中時電子報)