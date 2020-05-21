襲捲全球的新冠病毒疫情自從世界衛生組織3月12日宣布大流行後，至今已長達兩個月，疫情仍不減。WHO秘書長譚德塞20日表示，在過去24小時內全球新冠疫情新確診數，創下疫情爆發已來的新高；其中又以美國、俄羅斯、巴西以及印度新增最多，占了新確診數的2/3。

綜合路透社與CNN報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示全球在過去24小時內共有106,000起新確診案例，創下疫情爆發以來的新高。他表示，「要走出這場大流行仍有很長一段路」，並指出有4國在單日新增確診中佔了將近2/3，並特別關切其他中低收入國家的確診人數正在上升中。WHO官員進一步指出，譚德塞所指的這4個國家，即為美國、俄羅斯、巴西以及印度。

根據美國霍普金斯大學全球疫情追蹤網站顯示，目前全球共有499萬人確診、32萬人死亡。美國不論在確診人數與死亡人數仍排名全球首位，已有155萬人確診、9.3萬人死亡；而近期俄羅斯與巴西疫情突然惡化，確診人數一舉超越先前排名二、三名的西班牙與義大利。

(中時電子報)