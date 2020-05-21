總統蔡英文昨（20）日展開第二任總統任期，而美國國務院也在同日宣布，出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備，而這筆軍售案高達1.8億美元，在PTT上引起熱議，感謝美國爸爸，最強魚雷get。

美國國務院政治軍事局20日發布新聞稿，國務院已批准出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備，總價值高達1.8億美元，而美國國防安全合作署也已將這筆可能的軍售案通知國會。

後來國務院政軍局也在官方推特祝賀蔡英文總統第二任就職，並表示美國長期以來支援台灣國防，美國將會持續確保台灣的安全，免於受到壓迫，「讓台灣能夠自信地與大陸對話。」

此消息迅速被轉到PTT上引起討論，「感謝美國爸爸」、「這威力可是連美國都怕的武器，之前不敢賣給台灣」、「最強的魚雷get」、「一顆魚雷換艘航母，划算」。

但也有網友驚呆，「原來魚雷這麼貴唷」、「政府hen有錢，納貢都不手軟」、「貴死了，怎麼不用送的」。

(中時電子報)