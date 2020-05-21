美國總統川普20日在推特火力全開，痛批大陸是「瘋子」，讓新冠肺炎疫情在全球奪走數十萬人性命，砲轟北京的「無能」造成「全球大屠殺」。

美國與大陸再度言詞交鋒，美國總統川普昨（20）日在推特火力全開，痛批大陸是「瘋子」，讓新冠肺炎疫情在全球奪走數十萬人性命，砲轟北京的「無能」造成「全球大屠殺」。

法新社報導，美國總統川普20日再度對大陸開砲，他的推特貼文中並未指名道姓，但是指出「大陸的一些瘋子才剛發布新聞稿」，「怪罪所有人該為新冠病毒負責，就是不怪大陸，這隻病毒殺死了數十萬人。」

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

「拜託跟這個蠢貨說明一下，是中國的無能，不是別人，導致這場全球大屠殺。」

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普是在大陸回擊美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）祝賀蔡英文總統就職第2任期後發布這則貼文。蓬佩奧在給蔡英文的賀詞中，推崇蔡英文帶領台灣民主的勇氣與願景，「鼓舞了區域及世界」，北京則痛斥華府祝賀蔡就職，批評台灣獨立是「一條死路」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，新冠肺炎已在全球奪走32萬人性命，當中美國疫情最嚴重，逾9萬人喪命，經濟也受到衝擊。

疫情爆發之初，川普曾試圖淡化病毒帶來的威脅，並多次強調北京能夠處理疫情，後來美國淪陷，情勢惡化，川普遂開始將矛頭指向大陸，除了批評北京防疫不透明，更指控病毒源自於武漢病毒研究所，最近更對世界衛生組織（WHO）下達最後通牒令，限期30天承諾做出重大改革，否則要永久中斷金援。隨著美國11月總統大選逼近，川普的砲火逐步升級，美媒普遍認為，川普劍指大陸，是要為自己的防疫不力轉移焦點，以挽救選情。

(中時電子報)