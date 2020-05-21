美國與大陸再度言詞交鋒，美國總統川普昨（20）日在推特火力全開，痛批大陸是「瘋子」，讓新冠肺炎疫情在全球奪走數十萬人性命，砲轟北京的「無能」造成「全球大屠殺」。
法新社報導，美國總統川普20日再度對大陸開砲，他的推特貼文中並未指名道姓，但是指出「大陸的一些瘋子才剛發布新聞稿」，「怪罪所有人該為新冠病毒負責，就是不怪大陸，這隻病毒殺死了數十萬人。」
「拜託跟這個蠢貨說明一下，是中國的無能，不是別人，導致這場全球大屠殺。」
澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普是在大陸回擊美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）祝賀蔡英文總統就職第2任期後發布這則貼文。蓬佩奧在給蔡英文的賀詞中，推崇蔡英文帶領台灣民主的勇氣與願景，「鼓舞了區域及世界」，北京則痛斥華府祝賀蔡就職，批評台灣獨立是「一條死路」。
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，新冠肺炎已在全球奪走32萬人性命，當中美國疫情最嚴重，逾9萬人喪命，經濟也受到衝擊。
疫情爆發之初，川普曾試圖淡化病毒帶來的威脅，並多次強調北京能夠處理疫情，後來美國淪陷，情勢惡化，川普遂開始將矛頭指向大陸，除了批評北京防疫不透明，更指控病毒源自於武漢病毒研究所，最近更對世界衛生組織（WHO）下達最後通牒令，限期30天承諾做出重大改革，否則要永久中斷金援。隨著美國11月總統大選逼近，川普的砲火逐步升級，美媒普遍認為，川普劍指大陸，是要為自己的防疫不力轉移焦點，以挽救選情。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。