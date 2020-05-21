蔡英文總統昨（20）日第二任總統就職，美國國務院立刻送上大禮宣布出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備。魚雷對我國海軍來說是非常珍貴重要的武器，購買難度不亞魚F-16戰機。根據海軍公布資料，海軍潛艦至今僅僅5次真正的發射過重型魚雷，全都在扁政府時代。因為相當機敏，事後還有沒有在進行類似操演，海軍不願說明。

現任謀總長黃曙光上將在擔任256戰隊戰隊長期間 ，分別在2006、2007連續2年率領潛艦部隊進行重型魚雷的實彈射擊 ，2006年是海龍潛艦當任務艦，2007年改由海虎潛艦為任務艦，兩次 均成功擊沉靶艦。

目前我國海軍海龍與海虎潛艦的魚雷艙都列為超級機密禁地，大部分國軍將領當一輩子軍人，都未曾進去過。至於海軍目前有多少枚魚雷，則是最高機密。

根據海軍資料顯示，256戰隊在陳水扁總統任內，曾5次進行重型魚雷的實彈射擊演訓（海軍術語稱做戰雷驗證），均成功擊中靶 艦。至於馬政府與蔡政府時代是否射擊戰雷，海軍不願說明。

海軍採購魚雷相當不易，必須透過秘密國外管道，因此每一枚都相當珍貴，因此演習都打可以重覆使用的操雷，捨不得打針正的實彈戰雷，直到潛艦出身的李傑當上參謀總長，才決定在漢光演習打實彈。2003年9月的漢 光演習，海龍潛艦在宜蘭海邊首度試射魚雷，結果導線斷裂，魚雷失控上岸；為此，前總統陳水扁下令別灰心，也不懲處人員，但要繼續打，打到中為止。

同年10月期間，軍方在聯興90號操演期間，由當時戰隊長王天德少將領軍，率領任793海龍號潛艦打戰雷，兩次都成功擊沉靶艦。

(中時電子報)