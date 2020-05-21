大同(2371)今年股東會進行董事改選，公司派力抗市場派，將「自家」股東會改選層級，提高到「國安」問題。就看新官上任的國安會祕書長顧立雄如何接招。

大同指出，三十多年來的主營業務與國安息息相關，包括國防部多項極重要的資訊系統、內政部戶役政系統、移民署入出境管理系統等許多攸關國家高度機敏之資訊系統，影響國家安全與全體國民之資安，惟非法陸資/在台引路人/在台一致行動人，可能已持有大同近半股權，已造成嚴重國安問題。因為一個正常且合理的投資者，會在明知道處分最有價值之土地非常不易之情況下，若無經濟滲透或竊取國安機密等特殊目的，會耗費鉅資，夥同並指揮眾多一致行動人，絲毫不顧慮我國法令規定，一再以違法的方式進行違規投資?

而任國龍背後之資金來源光大集團係直屬中國國務院管轄，任國龍明顯係以炒股並夥同一致行動人以長期投資之名，疑受指使行竊取國安機密等特殊目的為實。與大陸在全球各地以民營企業為平台，收集各類資源與機密之作法雷同。

大同董事會昨天晚間公告通過公司派董事名單，以及新增股東會提案。針對公司派董事提名名單，一般董事名單包括林郭文艷、彭文傑、蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文、大同大學法人代表人張益華；獨立董事提名劉宗德、謝穎昇、羅清泉。

公司派也擋下市場派提案，也就是針對林郭文艷因涉嫌隱匿子公司中華映管重要資訊及財報不實等案、觸犯證券交易法3年以上重罪，經檢察官於108年3月20日偵訊後以犯罪嫌疑重大，諭令以新台幣500萬元重金交保並限制出境出海，林郭文艷未善盡董事之善良管理人注意義務使公司蒙受鉅大損害，提請股東會決議對林郭文艷提起訴訟請求賠償公司所受損害。

市場派提案則是通過2案，包括修訂大同股份有限公司章程第20條，董事長不得兼任總經理，以及投票時間不得少於30分鐘。

此外，大同董事會也新增股東會議案，包括通過制定公司大股東及董事國家安全暨政府資訊安全行為守則，董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資；以及確認106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案通過，董事會應據以執行。

(時報資訊)