台灣線上零售業廠—富邦媒(8454)今年前4月合併營收為199.3億元，年成長28.75%，梅雨季來臨，富邦媒(8454)旗下通路momo購物網近日雨具銷售較去年同期成長近2倍，居家防潮產品在智慧科技浪潮推動下，近幾日除濕機銷售較平日成長近1倍，瞄準季節財，momo祭出眾多品牌雨具及除濕機，以進一步推升相關產品業績。

新冠肺炎疫情引爆宅經濟，富邦媒今年第1季稅後盈餘4.41億元，年成長11.65%，單季每股盈餘為3.16元，累計前4月合併營收為199.3億元，年成長28.75%。

梅雨季來臨，帶動雨具商機，momo購物網近日雨具銷售大增，標榜「2-3人大傘面」、「抗強風傘桿」的雨傘是梅雨季選購標準，具「晴雨兩用」的雨具亦是消費者選購重點，根據統計，近日雨具銷售較去年同期成長近2倍。

居家防潮也是梅雨季一大工程，momo購物網觀察，「物聯網IoT」與「變頻式」商品逐漸受消費者關注，前者可透過遠端功能遙控開關，後者則在使用上更加省電，在公升數選擇上，12L以上的大公升款為momo除濕機銷售主力，可達更快速更寬廣的效能，且不論大小空間都適用，近幾日除濕機銷售較平日成長近1倍。

momo鎖定梅雨季商機，祭出多項品牌雨具及除濕機優惠促銷活動，期待能進一步推升相關產品業績。

(時報資訊)