高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日登場，外界評估罷免案成功機率非常大。面對罷韓的來勢洶洶，有網友為韓國瑜抱不平，直言韓國瑜為高雄做了這麼多事，可是高雄人一點都不在乎。

挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」臉書發文表示，如果韓國瑜被罷免成功，高雄市將會失去校園雙語教育、雙機設備和弱勢兒少餐時補助。

韓黑父母不崩潰臉書。（圖片摘自韓黑父母不崩潰臉書）

該粉專直言，高雄市推動校園「雙機」裝設，第一批有34所學校需裝設冷氣機及空氣清淨機，總計2,126間教室，嘉惠6萬3,000人，企業認養校園雙機達1億4000萬，盼提高孩子學習效能。且現在高雄市府更供應寒暑假低收入戶學生安心餐食券。

至於雙語教育方面，該粉專指出，現已共計開設24校雙語實驗課程學校，聘雇47名外籍老師跨校巡迴，建置500間未來智慧教室。雙語政策「4箭齊發」，已有雙語教育雛形學校，加強與國外高中、大學連結，寒暑假也將辦英語營隊，高雄市也正與實踐大學合作，試辦雙語實驗學校，首波入選的學校，包括蔡文、旗山、七賢、苓雅區成功等四所國小。

該粉專更進一步指出韓國瑜的雙語教育措施：學校開托福、托益選修課程，或開選修課拿國外獎學金；增聘外師，擔任協助教學、巡迴輔導及英文工作坊等工作，小學一年級就開始上英文課；無力聘僱英語教師的小校，採共師巡迴教學。吳榕峯說，原本高雄市編列的雙語教育預算是2,700萬元，但是現在要再新增2,000萬元在「四箭齊發」計畫上。

(中時電子報)