解除台股限空令指標多一項。新上任的金管會主委黃天牧21日受訪時表示，當初是因為新冠肺炎疫情造成股市波動，所以祭出台股限空令，現在必須再觀察台灣及其他各國疫情控制情況，同時比前金管會主委顧立雄多觀察的一項指標，即是國安基金的動態。

不過，限空令依當初規劃是實施三個月，即到6月19日解除，但國安基金例會是7月才召開，即限空令是否會再延後退場？

黃天牧表示，會影響台股交易面的這些決策要非常慎重，他可能不適合在此時，就跟外界透露，影響市場交易面的東西都必須「要多方面的考量」。金管會了解任何制度的限制，對市場的競爭力都是有影響，可是怎麼解除限空令，什麼時候適當的解除時間？這個要多方面去考量。

禁空令即金管會在3月19日祭出，單檔股票若當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，原規劃3個月為期，但台股已穩定在萬點以上，是否提早解除，是外界關注的重點。

黃天牧強調，自己20日才上任，才經過一天，這些政策不是現在就能馬上拍板，希望外界再給他一點時間，會再整個市場發展情況，其他國家疫情，及國安基金本身的動態再做決定。

(工商 )