港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國日前爆婚變，兩人目前進入分居、準備進入離婚階段，14個月婚姻恐畫下句點，賴弘國雖然積極展開新生活，但他一舉一動仍備受矚目，就有網友再提阿嬌多年前的不雅照風波，氣得賴弘國硬起來護前妻。

阿嬌與賴弘國閃結閃離，賴弘國事後刪掉阿嬌「不愛我」分手信和兩人甜蜜合照，同時，賴弘國也發聲明表示尊重女方，不再回應分居與私事，積極曬照的賴弘國每回發文都引發關注，就有網友重提阿嬌2008年轟動一時的不雅照風波，對此，賴弘國則硬起來回擊：「你有沒有公德心呢？不是她的問題耶，你是不是生病了，可以幫你看喔」。

賴弘國回應網友全文。（圖／取材自賴弘國Instagram）

賴弘國不只反擊酸民護阿嬌，他被網狠嗆：「沒有阿嬌你算個毛？」賴弘國也大器回「謝謝你的指教，我只是一個醫生，有除毛的需求歡迎諮詢」，還有人問：「你是阿交的前夫？」賴弘國則回：「阿嬌」，糾正網友超幽默。

(中時電子報)