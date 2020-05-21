新冠肺炎疫情雖已經連續好幾天零確診，但仍應落實個人衛生防護工作，第一線外勤執勤員警配戴口罩更是必要保護行為。不過執勤員警因耳後長時間被棉繩套住，戴久了耳朵會痛，體貼的議員與轄內民間業者，主動捐贈台中市政府警察局第四分局「口罩舒適帶」以減緩員警長時間頻繁配戴口罩的不適感，讓員警直呼「揪甘心」。

警方指出，台中市議員劉士州與南屯區「金嗄嗄洗車中心」負責人劉兆裕先生，有感防疫期間身處第一線員警執勤之辛勞，特將450個「口罩舒適帶」合力捐贈給第四分局，希望能改善警察同仁長時間配戴口罩對耳朵的壓迫及疼痛感，其材質基於環保不但可水洗重複使用，且配戴長度可依個人頭型尺寸調整修剪，是長時間配戴口罩族群的必備利器！

劉士州表示，期盼此舉能拋磚引玉，讓各界更重視員警執勤安全。

分局長吳耀南表示，感謝議員與轄內業者對同仁的關懷與支持，成為警察堅強的後盾，並為警界注入一股令人振奮的暖流。員警除了感謝外，也會將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續落實維護治安和為民服務的工作，讓臺中市民生活在安全和祥和的環境中。

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(中時 )