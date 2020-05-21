警方查扣大批大麻及種植工具。(翻攝畫面)

內埔警分局員警日前執行巡邏勤務，行經內埔鄉昌宏路段時，一名蘇姓男子騎乘機車見警心虛加速逃逸，員警追上盤查，發現機車置物箱內藏放大麻植株43株，蘇嫌自知難逃法網，帶著警方前往內埔鄉成德橋河堤旁偏僻處，驚見大片大麻田。

警方指出，由於查獲的大麻植株均為剛採收活株，研判種植地就在附近，蘇嫌坦承犯行，立刻帶著員警走到河堤旁水利地，且深入樹林，由於位置隱蔽，難以從外面察覺，就這樣大喇喇墾植作為大麻田，警方於農地查獲255株大麻活株、包括已收割81株大麻根及種植工具一批。

蘇嫌向警方坦承於租屋處烘乾並處理收割大麻株，另於租屋處起獲大麻菸成品、半成品一批、大麻種子、製造烘培器具、培養器具、安非他命、改造手槍1把及子彈等物。蘇嫌聲稱，種植大麻技術是從網路自學，另大麻種子來源也是從網路購得，全案訊後由屏東地方法院收押，警方亦將針對相關違禁物的來源及去向持續深入追查。

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(中時 )