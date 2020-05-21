櫃買中心本周18、20日的「富櫃200」及「科技生活」連兩場主題業績發表會後，今（21）日第三場次是「生技醫療」主題業績發表會登場，由友華（4120）、豪展（4735）、寶島科（5312）等3家上櫃公司以線上直播方式，說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心表示，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，今日將邀請營養保健及西藥產品代理大廠友華、從事專業電子醫療器材研發製造之豪展、及台灣最大的眼鏡通路商寶島科等3家上櫃生技公司，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可線上觀看。

櫃買中心指出，下周還有「智慧科技」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」等三場次主題業績發表會，將在5月26、27及28日連三天舉行；各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題。另各場次都有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）點閱觀看。

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