聯發科（2454）今（21日）宣布，該公司業界頂尖規格的5G系統單晶片「天璣1000」系列晶片，成為全球首款支援AV1影音標準的行動平台。透過先進影像編解碼功能大幅提升壓縮效率，能夠處理最高每秒60格（60fps）的速度播放4K高畫質的YouTube影音串流影片，讓手機使用者用更少的網路流量享受絕佳視覺品質和流暢影音體驗，協助客戶搶占高畫質影音串流的商機。

行動影音服務儼然已成為現代人使用手機功能時的首選。聯發科技天璣1000系列的AV1影音解碼硬體，可高速串流影片和視像通話時，減少對處理器的負擔，從而達到延長電池續航力及壽命的目的。結合其在系統單晶片中的極速5G連網優勢，不論在設計能力和功能表現上皆位於業界領先地位。

聯發科技無線通訊事業部協理李彥輯博士表示：「聯發科技以領先市場的技術優勢，率先支持硬體解碼AV1格式影音內容。影音服務已成為最常使用的手機功能，尤其在千禧世代與Z世代的年輕族群中，有七成的人使用串流媒體服務。根據產業報告，該市場以19.6％的年複合成長率擴展中，預計2025年可達到1,246億美元的規模。隨著5G網路新時代到來，串流影音將成為推動5G普及化主要的驅動力之一。」

AV1是一項專為網路串流而制定的新影音標準，為影音串流媒體業界帶來劃時代的變化。該技術由開放媒體聯盟（Alliance for Open Media，由Google、Netflix、臉書、微軟、英特爾等多家廠商共同創立）在2018年推出，不僅是一項開放免授權金的超高性能影音編解碼器技術，影片的壓縮效率更比前代的VP9高出30%，可讓各類行動裝置能以更小的網路流量來串流更高解析度影音內容。

Google Chrome的產品管理總監Matt Frost表示：「AV1影片已日漸成為手持設備上播放高畫質影音的重要格式。我們很高興聯發科技天璣1000系列5G單晶片搭載AV1的專屬硬體解碼器，加速推動其應用普及。隨著行動影音串流服務的普及，像聯發科技這樣支援AV1的業者也陸續出現，凸顯新一代編解碼技術開發的重要性。」

(工商 )