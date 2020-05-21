美國國務院今宣布對台軍售案，售我18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。外交部長吳釗燮在立院備詢指出，美方售我重型魚雷，代表支持我們潛艦國造的計畫。

這項軍售已經建案多時，是美方首度售我重型魚雷，預算執行快4年，現在交貨，替換德國的SUT重型魚雷。

民進黨立委羅致政詢問，昨天蔡英文總統就職，美國國務院在發表了對台武器軍售包裹，代表什麼意思？吳釗燮回應說，重型魚雷要由國造的潛艦上所使用，代表美方支持我們潛艦國造的計畫，感謝美方落實《台灣關係法》與《六項保證》的承諾，我們也表示歡迎。

羅致政又問，大陸官媒《環球時報》威脅「台灣邦交國將基本歸零」，未來外交戰場會否非常激烈，有沒有信心捍衛邦交國？吳釗燮表示，《環球時報》是非常鷹派的媒體，基本上我們不會回應他們的放話，對於邦交國我們全力以赴，一個都不會少。

(中時 )