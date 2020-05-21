總統府駭客案 北檢已分案偵辦 09:412020/05/21 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢分案偵辦總統府遭駭案。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府遭駭並散播「新聞資料」案，台北地檢署已經分案偵辦，據悉，刑事警察局接獲總統府報案，經初步調查後，日前已報請台北地檢署檢察官指揮，近日將向總統府調閱電腦相關資料。 總統府是15日傍晚遭駭客入侵，竊取部分資料及採訪總統府媒體電郵信箱名單，隨即以「Gmail」的電郵信箱，向媒體散播「內幕資料」，但總統府隨即宣示資料是經變造的不實消息，並向刑事警察局報案。 (中時 ) #總統府 #資料 #刑事 #警察局 #刑事警察局 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳菊宣布不再續任府秘書長 未來仍和大家站在一起 19:082020/05/17 政治 總統需要空間 菊不續任祕書長 04:102020/05/18 政治要聞 Kolas ：自詡府院黨三鐵發言人 為自己灑花 16:142020/05/18 政治 《電子零件》台達模組化資料中心解決方案獲Uptime TIER III認證 16:312020/05/18 財經 總統府洩密疑雲 藍營質疑根本全面內鬥 19:352020/05/18 政治 陳菊主掌監院？蔡總統請想想 04:102020/05/19 時論廣場 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 總統府真的被駭？黃暐瀚提3疑點 23:572020/05/19 生活 衝撞總統府累犯 放炮怪客攜18煙火前往就職典禮被逮 10:592020/05/20 社會 員警巡邏右轉未打方向燈鳴笛 撞倒夫婦判國賠103萬 12:172020/05/20 社會 社會熱門新聞 獨》神秘資通電軍爆貪瀆弊案 廉政署搜索南部營區約談9士官兵 - 社會 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！對撞駕駛不治 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 登記才知女友已婚13年 曝陰謀好險沒分手 - 社會 美脫衣舞孃疫情推「露天得來速」 開車欣賞收小費 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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