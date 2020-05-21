總統府遭駭並散播「新聞資料」案，台北地檢署已經分案偵辦，據悉，刑事警察局接獲總統府報案，經初步調查後，日前已報請台北地檢署檢察官指揮，近日將向總統府調閱電腦相關資料。

總統府是15日傍晚遭駭客入侵，竊取部分資料及採訪總統府媒體電郵信箱名單，隨即以「Gmail」的電郵信箱，向媒體散播「內幕資料」，但總統府隨即宣示資料是經變造的不實消息，並向刑事警察局報案。

(中時 )