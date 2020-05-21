台南市去年1月發生薛姓表姐與生母共4人聯手虐死女童1歲半女童案件，引發人神共憤包圍警局、地檢署，一審判薛姓表姐、友人李嘉偉無期徒刑，薛姓表姐夫何耿賢判決18年，當時未成年的生母判13年，薛姓表姐等3人不服上訴，台南高分院21日宣布上訴駁回，維持原判。

(中時 )