台南虐童案 恐怖表姐和媽媽3人上訴遭駁回 維持原判 09:452020/05/21 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南1歲半女童遭虐死案台南高分院維持一審原判，女童阿嬤表示接受判決，放過自己。（本報資料照／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市去年1月發生薛姓表姐與生母共4人聯手虐死女童1歲半女童案件，引發人神共憤包圍警局、地檢署，一審判薛姓表姐、友人李嘉偉無期徒刑，薛姓表姐夫何耿賢判決18年，當時未成年的生母判13年，薛姓表姐等3人不服上訴，台南高分院21日宣布上訴駁回，維持原判。 (中時 ) #表姐 #上訴 #女童 #生母 #原判 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北男8度酒駕！惹怒檢方、法官 終於送他進監獄 11:152020/05/17 社會 與外孫女共枕 不速鬼阿公摸她奶66次報應來了 11:302020/05/17 社會 魯莽男直播「送肉粽」遭判50天 不和解還上訴遭駁回 14:522020/05/18 社會 車內擁抱激吻全都錄 小三判賠30萬元 15:002020/05/18 社會 三陰後就能見到病房外的陽光 醫院PO藏洋蔥 20:292020/05/18 生活 訴訟不平等 遑論保護被害人 04:102020/05/19 社會新聞 選議員涉買票被調查 嗆聲找人包圍市調處 13:112020/05/19 社會 無照騎車撞傷人男丟300元落跑仍吃官司 16:482020/05/19 社會 女童14樓墜落還自行返家 今轉普通病房 18:452020/05/19 社會 社會熱門新聞 獨》神秘資通電軍爆貪瀆弊案 廉政署搜索南部營區約談9士官兵 - 社會 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！對撞駕駛不治 - 社會 登記才知女友已婚13年 曝陰謀好險沒分手 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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