晟德(4123)子公司玉晟生技旗下轉投資公司Windtree Therapeutics, Inc.(WTI)正式在美NASDAQ掛牌上市，晟德今日開高，晨盤漲幅約在3%左右。

晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦表示，Windtree Therapeutics是全球呼吸道與心血管疾病新創治療的開路先鋒，專注於鎖定醫療上有迫切需求而未被滿足的市場。其核心產品已陸續取得美國FDA如孤兒藥、快速通道資格認定等特殊通行證，顯見其研發成果受到國際的認可。Windtree Therapeutics在那斯達克上市，是晟德集團從亞太推進全球資本市場佈局的重要一環，未來將加速國際化進程，持續開創新局並與世界接軌。

玉晟生技在本次IPO募資前的持股為11.09%，為WTI公司的第三大股東，並且參與擔任本次IPO募資的錨定投資人之一。WTI公司已於本次IPO完成超額募集2,000萬美金，加上去年底完成募資2,640萬美金私募，累計已完成4,640萬美金的募資，是晟德集團第一個成功登陸那斯達克市場的轉投資公司。

WTI目前在急性肺部疾病與心血管疾病方面有三項主要的臨床開發計畫，其中包含適用於急性肺部疾病的AEROSURF以及針對心血管疾病治療的伊司他星(Istaroxime)與羅他夫辛(Rostafuroxin)。

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，WTI日前也宣布，公司現有用於治療新生兒呼吸窘迫症的合成表面張力素KL4藥物，有機會用於治療新冠肺炎病毒引起的急性呼吸窘迫症的肺功能損傷。WTI正積極與政府組織及研究機構合作並準備於中美兩國進行臨床試驗。

(時報資訊)