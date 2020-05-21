歐買尬(3687)含子公司2018及2019年度合併營收，來自於電子商務類別分別為84％及94％，櫃買中心重新調整產業類別，將於6月1日起由「文化創意業」變更為「電子商務業」。

歐買尬表示，2011年上櫃掛牌後，一直放眼全球互聯網趨勢，並以大陸BAT的發展背景及過程作為借鏡，歸納出網路公司獲利的三大商業模式：一是百度(B)做搜尋引擎、二是阿里(A)做網路電商、三是騰訊(T)做網路遊戲，並以此趨勢量身訂製適合歐買尬未來的兩個十年發展方向。

因此，除了在線上遊戲本業外，不斷的延伸觸角，目前繳出第一個10年的成績單是台灣第三方支付綠界科技(6763)，以歐買尬持有綠界科技股票4,083張，股權佔比31.68％，以昨日收盤平均價282.4元估計，持股股票市值達11.53億元，算是繳出不錯成績。

而在在遊戲產業的經營策略方面，歐買尬分為兩部分，一是發行遊戲求精不躁進，將於今年暑假發行準備兩年多的「進擊吧三國2」；二是利用綠界科技在第三方支付市場超過80％的市佔率優勢，針對數位娛樂產業推廣「FunPoint」，提供線上遊戲、娛樂、影音、點數轉換、虛寶交易、點卡交易、等互聯網時代的需求，改善舊有遊戲點卡容易被詐騙、不易交易轉換等弊病，此平台可讓會員間透過LINE官方帳號輕鬆又安全的做點數交換，讓各種點數的應用朝著更蓬勃健康的生態系發展，歐買尬預期FunPoint將成為公司下一個十年的營收及獲利最大來源。

(時報資訊)