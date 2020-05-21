因為新冠肺炎疫情，全球貿易活動幾乎窒息，為持續推動商務運行，外貿協會首創數位零接觸服務線上拓銷團，協助企業在困難的經貿環境中爭取訂單，共計12家來自機械、美妝、食品、汽車零配件、五金及醫療等產業的台灣企業，與超過70位泰國及菲律賓買主進行超過100場線上視訊洽談，推銷台灣優質產品，爭取商機。

外貿協會這次整合貿協總部、海外台貿中心、台灣廠商、買主、翻譯人員五方人馬，邀請台灣企業及國外買主透過數位技術在線洽談，包含泰國汽車零件製造商VMT Engineering、Thaiges及OHTA Precision，以及菲律賓汽配零售批發商D-Group Systems Integrator、Cebu Overseas Hardware，以及Davao Supreme Motors and Repair等都上線參與。

受疫情衝擊，許多廠商不得不轉型或是尋找新形態開發模式，像是參與本次活動的製麵機械大廠國倉機械表示，因為受到疫情影響，相關大型展覽都取消，希望藉著貿協推出的新方案，嘗試新的拓銷方式。

達固扣件則是表示，原有國外買主因封城關係導致聯繫不易，認為貿協能及時為廠商提出創新拓銷模式，對於開發新客戶相當有助益。

另外，檢驗試劑起家的台灣尖端表示，線上拓銷團所提供的免費加值服務，買主可以透過線上展覽及影片專區，更加瞭解企業及產品，有助於吸引潛在買主參與洽談。

國貿局與外貿協會將持續推動零接觸線上拓銷團，6月初將辦理印度線上拓銷團，另外要在9月帶領廠商開拓日本消費產品市場。

(時報資訊)