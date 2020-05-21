小米公佈截至3月31日止的第一季財報，儘管全球遭逢新冠肺炎衝擊，但小米淨利潤依舊年增長10.6%，顯示「5G+AIoT」雙引擎戰略奏效，此外，小米境外市場收入更首度佔總收入過半。

小米第一季各項業務穩定增長，總收入人民幣497億元，年增長13.6%，毛利約75.6億元，年增長44.9%，經調整淨利潤達到23億元，年增長10.6%，根據Canalys統計，第一季度全球手機市場受到疫情影響整體下滑，但小米全球手機出貨量仍逆勢增長，且在全球五大廠商中增速最快，同時，小米在大陸市場實現了25.9%的5G市場滲透率，高於市場平均，突顯小米「5G+AIoT」雙引擎戰略的成效。

小米創始人、董事長兼首席執行長雷軍先生表示，儘管全行業面對疫情的挑戰，但小米各項業務仍呈逆勢增長，第一季小米成功發行美元債，獲超額認購7.5倍，更再度打入「富比世」，相信危機是企業價值、業務模式和發展潛力的試金石，隨著各地疫情逐漸緩和，小米會繼續推進5G+AIoT的雙引擎戰略，並加碼投資規模。

小米第一季智慧型手機收入為人民幣303億元，年增長12.3%；智慧型手機銷量達到2920萬支，年增長4.7%，根據Canalys統計，第一季小米全球智慧型手機出貨量的市場佔有率上升至11.1%，排名全球第四，是五大手機廠商中僅有的兩家維持出貨量年正成長的廠商之一。

小米持續推進手機雙品牌策略，小米的自家品牌5G旗艦小米10和小米10 Pro系列在今年2月發售後，僅2個月時間累計出貨量已突破 100萬台；而Redmi品牌則繼續在不同價位段推出極具競爭力的新品，推出了Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro變焦版，根據Canalys數據，Redmi Note 8系列是2020年第一季度全球第二熱銷的智慧型手機產品，小米在此基礎上，在境外市場繼續推出了Redmi Note 9S和Redmi Note 9 Pro。

受到5G高端機型的拉動，第一季小米全球智慧型手機平均售價(ASP)年成長7.2%，其中，大陸市場的智慧型手機平均售價年成長18.7%，境外市場年成長13.7%。

小米第一季IoT與生活消費產品部分收入為人民幣130億元，得益於IoT品類的多樣性及堅實的業務基礎，即使在新冠疫情影響下，仍然實現了營收7.8%的年增長，截至2020年3月31日，小米的IoT平台已連接的IoT設備數(不包括智慧型手機和筆記型電腦)達到2.52億台，年增長42.6%。

此外，小米在境外業務也逆勢增長，貢獻收入佔比首次達半，第一季小米境外市場收入達到人民幣248億元，年增長47.8%，佔總收入的50.0%；根據IDC的資料，2020年第一季度，按出貨量計，小米的智慧型手機連續11個季度在印度智慧市場排名第一，當季市場份額約為31.2%。

(時報資訊)