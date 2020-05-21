日前有某些媒體記者收到附有總統蔡英文及行政院長蘇貞昌會面資訊的電子郵件，由於郵件內容相當具政治敏感性，震撼了國內政壇。總統府一方面稱他們的電腦系統被駭客入侵，卻又強調媒體收到的電郵內容有假。對此，立法院司法及法制委員會今21日原邀請總統府秘書長蘇嘉全、國安會秘書長顧立雄等總統府、行院院官員就「總統府資安及洩密疑雲」進行專案報告並備詢。

對於流出的談參文件，總統府發言人室15日晚間宣稱，媒體記者接獲的是假稱「蔡英文陰謀」的會議紀錄形式文件，該信件為「偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實」，請各媒體勿引用，並強調已向刑事警察局報案，呼籲外界勿轉傳，避免個資受到威脅。

不過受邀的蘇嘉全請假、第二局長以及總統府資安長都缺席，國安會秘書長顧立雄也請假，行政院資安長也是缺席，國民黨召委李貴敏李貴敏不滿主要官員都缺席並譴責，宣布休息協商。

(中時電子報)