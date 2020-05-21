前國安會秘書長蘇起說修憲委員會挑起兩岸敏感神經？對此，陳明通今表示，對他沒有評論，但勸他不要活在歷史的過去。對於大陸仍重申九二共識，陳明通說，昨天已講過，歷史已經翻過一頁，沒有需要去討論，媒體追問，對岸好像還沒翻頁，陳明通回，「那就等他們跟上來」。

蔡總統就職演說沒有新的善意，台商擔心兩岸經貿，陳明通指出，兩岸最重要的是維持穩定，整個檢討過去，設定戰略目標、指導方針與處理兩岸的準則都講得非常清楚，邏輯結構很完整。至於大陸會不會片面中斷ECFA，陳明通則說，目前沒有接到通知。

被問到兩岸關係新展望？陳明通重申，疫後各界的重建非常迫切，總統提出四大面向，光是經濟就有六點，大陸也有自己經濟發展的時間表，特別今年的脫貧計畫，這都需要和平穩定的環境，如何確定穩定環境是雙方共同責任。疫情後世界最迫切的是如何復甦、讓人民生活恢復常態。

(中時 )