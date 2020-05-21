國民黨前主席洪秀柱上午接受廣播專訪。（《POP撞新聞》提供）

國民黨前主席洪秀柱上午接受廣播專訪。（《POP撞新聞》提供）

蔡英文總統宣布啟動修憲，最終須獲過半民眾支持才能通過，因此，民進黨籌畫綁20222地方選舉，為修憲案催出高投票率拚過關。對此，國民黨前主席洪秀柱今天直言，國民黨沒必要阻擋民進黨修憲，但凡是主張改搞台獨者的人都要被註記身分，萬一台灣發生事情，限制他們出境，要留下來與大家共生死，也推測現階段兩岸不會有戰爭危機。

洪秀柱說，民進黨一貫的手法就是「製造衝突、願意妥協、追求進步」，也就是「走兩步後退一步」，佔據國會多數的民進黨，可以主導修憲。至於修憲案須由4分之3立委出席，且出席委員4分之3決議通過才能提出，主持人詢問國民黨若不出席會議就無法達到開會門檻，洪反問「國民黨為何不出席」。

洪秀柱直言，蔡英文若要提修憲，國民黨沒必要阻擋，若最終通過的是民進黨版本的修憲案，「就讓它通過」，既然要公民複決交由全民決定，就非國民黨要背負的責任。她無奈感嘆，過去國民黨態度保守都認為不該放水，但長久下來，連政權都失去。

洪秀柱建議，以後凡是主張改國名、國號、搞台獨者，其身分也應如滯留武漢台人一樣「被註記」，萬一台灣發生什麼事情，就不允許他們出境，要留下來跟大家共同存亡、共生死，不要放把野火後就拍拍屁股走人，如今搞台獨的人有很多都有日本或美國公民身分。

洪秀柱指出，蔡英文最厲害的就是教育洗腦，製造「天然獨」、「人造獨」，讓國民黨逐漸失去政權與話語權，如此下來，兩岸愈走愈遠，「要修憲的話就修吧」，但要讓民眾知道茲事體大。

詢及兩岸有無戰爭危機，洪秀柱推測「現階段還不可能」，從美國此次不敢提案邀請台灣加入WHA，就看得出來美國挺台口惠實不至，若大陸要攻打台灣，美國只會在遠端要台灣守住，但她認為「近期之內，兩岸不會打仗」。

(中時 )