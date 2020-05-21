立法院司法法制委員會今天邀請相關府院相關單位報告「總統府資安及洩密疑雲案」。不過關鍵機關包括總統府與行政院資安長都缺席，朝野協商後決議擇期再審，國民黨召委李貴敏譴責缺席官員，對立法院職權不尊重，且報告除了司法院與法務部之外，其他部位都只有一兩張紙，「這真的是國安問題嗎？」

司法法制委員會邀請與這次疑似駭客入侵事件有關的府院單位到立法院報告，不過總統府秘書長蘇嘉全請假、第二局長以及總統府資安長都缺席，國安會秘書長顧立雄也請假，行政院資安長也是缺席，李貴敏不滿主要官員都缺席，宣布休息協商。

經朝野協商10幾分鐘之後的結論，決議擇期再審，有關機關調查完整之後再將報告送交立法院與司法法制委員會。李貴敏譴責缺席官員，面對重大社會矚目事件，主要官員不到，也不用書面或口頭說明，非常不尊重立法院職權。

而今天各部會所提報告僅國安局與法務部調查局針對這起疑似駭客入侵事件做說明，其餘部會並未談到該案，僅就該單位執掌說明資安政策。李貴敏認為，除司法院及法務部外，其他單位報告都只有一兩張紙，國安問題是這樣子報告，「真的是國安問題嗎？」

民進黨幹事長鄭運鵬表示，總統府本來就不用對立法院負責，除了審預算平常本來就不會來立法院，蘇嘉全跟顧立雄請假是避免政治作秀，況且報告是捏造的，再請總統府來很奇怪。

(中時 )