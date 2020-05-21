美國聯準會（Fed）周三公布4月會議記錄，內容顯示央行決策官員討論如何在經濟復甦時給予最好的支持，現在他們皆同意美國的經濟復甦可能比原先所想的更緩慢、顛簸。

4月討論的想法包括對短期利率路徑提供更詳盡的指引，以及抑制長期利率。聯準會在上次的危機中動用前者，而後者將是初次嘗試。

不過會議中並未討論負利率，這個引發爭議的政策工具雖然受到美國總統川普支持、且已在歐洲與日本施行，但美國央行官員認為此舉風險過高且效果不佳。

為了提振受防疫封鎖措施重創的美國經濟與就業市場，聯準會已經火力全開，力圖穩定市場、防止企業破產潮，並為加快復甦做好準備。聯準會已經將基準利率調降至接近零的水準、購買數兆美元債券，並推出一連串貸款方案，包括預計在本月晚些時候推出的一項針對中型企業的融資案。

在4月底的貨幣政策會議上，聯準會決策官員們重申其承諾，將維持利率於接近零的水準，直到他們確信美國經濟已經重返復甦軌道。但官員們亦非常重視持續為美國經濟提供支持，一些官員擔心美國的經濟活動恐將長時間嚴重衰退，尤其是一旦新冠肺炎疫情捲土重來。此外，聯準會亦討論提供購買債券的政策指引，以及購買美債壓低長期借貸成本等。

(時報資訊)