《商情》買盤進場 支撐周三紐約期金續漲 10:002020/05/21 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周三紐約期金續漲；因冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩後，各國政府極力反轉經濟頹勢，使市場預料將會有更多刺激經濟措施，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而支撐期金續漲；此外，白金漲逾5%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲6.5美元，報每盎司1752.1美元，7月白銀漲0.13美元，報每盎司18.03美元，7月白金漲44.9美元，報每盎司934.5美元，6月鈀金漲84.7美元，報每盎司2159.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #支撐 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 上緯 買盤持續敲進 04:102020/05/17 證券．權證 啟發投顧本周看好5G、半導體、生技等三類股 09:132020/05/18 財經 《商情》買盤進場 激勵上周五紐約期金漲逾7年高點 10:002020/05/18 財經 《商情》買盤進場 支撐上周五紐約期棉走升 10:002020/05/18 財經 四大建案進場 高雄4月開工逾200億創同期單月新高 17:562020/05/18 財經 四大建案進場 高雄4月開工逾200億 04:102020/05/19 產業．科技 雙技產業趨勢主流 逢低進場良機 04:102020/05/19 產業特刊 《商情》投資意願下降 打壓周一紐約期金走跌 10:002020/05/19 財經 《商情》買盤進場 支撐周二紐約期金走升 10:002020/05/20 財經 內資應援 台股520紅不敗 04:102020/05/21 財經要聞 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 黃天牧接金管會就失眠 原因竟是壽險業又出狀況 - 財經 - 工商 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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