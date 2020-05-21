買盤進場，支撐周三紐約期金續漲；因冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩後，各國政府極力反轉經濟頹勢，使市場預料將會有更多刺激經濟措施，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而支撐期金續漲；此外，白金漲逾5%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲6.5美元，報每盎司1752.1美元，7月白銀漲0.13美元，報每盎司18.03美元，7月白金漲44.9美元，報每盎司934.5美元，6月鈀金漲84.7美元，報每盎司2159.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)