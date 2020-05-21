奇異果營養價值高，許多人會買給病患吃補充營養、預防便祕，但對腎臟疾病患者而言卻是不能碰的食物。護理師譚敦慈指出，腎臟病人不合適吃奇異果，恐害對方洗腎。腎臟科醫師顏宗海也說，奇異果的鉀離子含量高，堆積在體內，會增加猝死風險。

《早安健康》報導，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享，以前林杰樑醫師查房遇到的故事，因洗腎病患常有便祕問題，於是他的兒子買了一箱富含纖維的奇異果，當林醫師查房看到時，病人已經吃了6顆奇異果，導致心跳加快，害林杰樑嚇壞立刻幫他安排洗腎。

圖為水蜜桃。(資料照 余信賢攝)

除了奇異果，腎臟病患也不能吃水蜜桃。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，他的住院病人，九成都需要洗腎，有次查房時一位老人家病患收到親友送的水蜜桃禮盒，他只能告訴病人，他不能吃水蜜桃，搞的病人、探病親友，還有多位醫師們都很尷尬。顏宗海說，洗腎患者必須靠洗腎排除鉀，但一周洗三次，洗腎以外的時間吃高鉀食物，如：奇異果、水蜜桃等水果，容易堆積在體內變成高血鉀症，導致心律不整甚至猝死。

(中時電子報)