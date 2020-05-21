1.陽明(2609)：添2新船，將投入日本線，早盤上漲逾7.5%。
2.精材(3374)：晶圓測試告捷，H2業績吃補湯，外資連2日積極，股價強漲逾8%。
3.瑞利(1512)：擬私募和發債，激勵股價連日高漲，不畏列入注意股和外資連賣，晨盤續攻上漲停。
4.宅配通(2642)：網購需求熱，外資再度力挺買超，早盤上攻逾6%，再刷新波段高價。
5.漢唐(2404)：無塵室需求飆，營運旺到明年，早盤勁揚2%，步步逼近200元。
6.敬鵬(2355)：瀚宇博否認收購，惟股價持續偏多，今早走高2%拚站穩25元。
7.嘉澤(3533)：績優+外資買超，開盤後急攻約4%，再寫新高價。
8.統一(1216)：外資昨日買超2876張，加上冷飲商機助攻，直達72元創逾2個月高點。
9.熱映(3373)：疫情讓股價「疫」發不可收拾，今早再創136元新高價，雖未守住，漲幅依然有5%。
10.正隆(1904)：外資連5買、投信連7日，籌碼面助攻股價呈仰角上攻，早盤走高2%，可望再創本波高點。
11.日馳(1526)：自行車產業露曙光，後市樂觀，早盤漲逾5%，登近10個月新高。
12.順達(3211)：三大法人昨擴大買超1023張，早盤多頭跟進、漲逾4%，突破80元關口。
13.訊連(5203)：聯手研華推出AI臉部辨識工業App「FaceView」，早盤漲逾2%。
14.富邦媒(8454)：梅雨季促雨具、除濕機銷量，早盤漲逾4%。
15.光鋐(4956)：Mini LED續發光，昨獲外資反手買超相挺，今放量跳空漲停。
16.GIS-KY(6456)：受惠蘋果三大新品，Q2業績看升，晨盤急衝漲停，重登百元俱樂部。
17.泰福-KY(6541)：瞄準美國製造搶先機，帶動股價連日攀揚，早盤強升7%，登半年高價。
18.浩鼎(4174)：ASCO年會將發表癌症藥物進展，早盤先漲停慶賀，重登百元關。
19.榮群(8034)：外資連二買，帶動晨盤急攻漲停，登上天價37.95元。
20.神達(3706)：受惠浪潮(Inspur)擴大市占，股價走路有風，今早跳漲9%，創下逾2個月高點。
(時報資訊)
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