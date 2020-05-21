罷韓案6月6日舉行投票，中選會表示，罷免活動期間依法將自明(22)日開始至6月5日止，為期15日，5月27日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免的民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。中選會發言人陳朝建表示，違反者，處以新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

中選會及高雄市選舉委員會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、投票權人、提議人、被罷免人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。

中選會說明，在罷免活動期間，每日罷免活動時間自上午7時起至下午10時止，政府機關不得以機關名義動用政府預算，從事與罷免宣傳有關活動。

媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事罷免相關議題的新聞報導；對於提供時段供提議人或被罷免人從事支持或反對罷免案的宣傳，也應秉持此原則；報紙、雜誌及其他大眾傳播媒體所刊登的罷免廣告，應於該廣告中載明刊登者姓名；其為法人或團體時，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名。

中選會也說，政黨或任何人印發宣傳品應親自簽名；宣傳品之張貼，限於罷免辦事處及宣傳車輛。除經直轄市、縣(市)政府公告的地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關(構)、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等罷免廣告物。

針對民調發布，中選會說明，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查的單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。5月27日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免的民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。

(中時 )