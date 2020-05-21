針對蔡英文總統昨天發表就職演說，國民黨立委陳玉珍今接受電台專訪表示，蔡總統在兩岸關係論述著墨少，還用隱喻的方式2次提到70年來兩岸面對挑戰，算把從政府遷台計算，離島民眾好像被切割開，感覺很不好。同時，蔡總統也提到依照憲法及兩岸人民關係條例維持兩岸關係，陳玉珍批評蔡總統在玩文字遊戲，跟選舉提出的「抗中保台」主張不同，質疑蔡總統在欺騙選民。

陳玉珍今天上午與民進黨立委羅致政一同接受電台專訪，針對蔡總統昨發表就職演說進行解讀跟評論，其中，涉及兩岸關係部分，陳玉珍說，總統2次提到70年來兩岸面對挑戰，算法從政府遷台開始計算，把大陸跟台灣連結切開，但對於金門而言，中華民國存在就是109年，總統的說法好像把離島民眾切開，聽起來很不是滋味。

對於蔡總統表示，將依照憲法及兩岸人民關係條例維持兩岸關係，陳玉珍認為，憲法不符合中華民國現況，在國家統一前按照一中原則維持兩岸關係，對於綠營支持者聽起來應該很刺耳，很明顯蔡總統是講給大陸聽，刻意玩文字遊戲，顯然跟當初選舉提出「抗中保台」的主張不同。

陳玉珍也提到，民進黨在野時稱ECFA是包著糖衣的毒藥，執政後告訴我們，政治歸政治，經濟歸經濟；此外，民進黨過去司法改革說要陪審制，現在作法完全不一樣；當初憲改承諾說要廢除考試院、監察院，照理說這次就職演說總統應該表達要落實憲改承諾，卻也未明確表達立場。

羅致政則認為，大陸錯過很多接受台灣善意的機會，像是扁政府曾提出四不一沒有，對岸不接，完全沒有正面回應；小英政府提九二會談存在事實，但不接受九二共識。

陳玉珍質疑民進黨政府未與對岸釋出善意，羅致政回嗆，是誰把飛彈對準台灣，甚至不斷打壓台灣參與世界衛生組織（WHO），大陸的言行舉止，對台灣就是沒有善意，反而蔡總統在就職演說提到中華民國台灣跟對岸，是比較沒有挑釁的用詞。

(中時 )