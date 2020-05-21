火鍋店疑遭人縱火延燒16戶 救出9人、3名嗆傷。（陳淑芬攝）

台中市中華夜市發生大火，疑似縱火的金髮男子遭警方壓制逮捕。（影片讀者提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中華路夜市今（21日）凌晨驚傳疑似遭人縱火，整排鐵皮屋商家陷入火海，警方迅速逮捕一名疑似縱火的27歲金髮林姓男子，據了解，林男被捕時精神狀態不佳，向警方表示「心情不好」，目前警方正深入調查中。

中市消防局今天凌晨3點51分獲報，中華路一段一家牛排館傳出火警，立即調派遣中區、中港、大誠等分隊出動救災車36輛、113名消防員前往滅火，現場火勢猛烈，不斷向外延燒，共擴及16戶民宅，期間還有受困民眾在窗邊呼救，所幸都被救出。消防隊表示，火勢在清晨6點多獲控制，但因鐵皮屋相連，很難進入打到火點，因此仍未撲滅。

警方調查，縱火案發生前，附近商家看到涉嫌縱火的林姓男子，在周遭附近遊蕩1個多小時，覺得相當可疑，趕緊報案。沒想到警消趕到時，附近即傳出火勢，警員當場將他壓制帶回調查，因林男情緒激動精神不穩定，目前仍無法深入訊問釐清案情。

據了解，林男身上並無酒味，警方追問縱火原因時僅回應「心情不好」，他時而激動、時而低落，精神情緒不穩定不願配合警方訊問。警方從第一警分局大誠派出所先初訊後，將他送往分局偵查隊調查。

(中時電子報)