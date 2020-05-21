台南市-寶島頻道-新聞 10:102020/05/21 寶島 台南市、寶島頻道、新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市-寶島頻道-新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市-寶島頻道-內文-寶島頻道-內文-寶島頻道-內文 (寶島) #寶島 #頻道 #內文 #台南市 #新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 舞廳解封第一炮 業者按讚 04:102020/05/17 生活新聞 台南市不動產估價師公會 贈防疫神器 04:102020/05/18 投資理財 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 路樹壓死人 台南市要求校園全面盤點樹木狀況 10:532020/05/20 社會 名畫人物戴口罩 白河師生共推「罩漾迷人」藝術展 19:052020/05/20 生活 男闖空門被主人抓包 急跳3米水溝躲藏 19:352020/05/20 社會 熱門新聞 直闖尹立授課大學街訪 年輕人談罷韓陳菊躺槍 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 蔡就職陳佩琪發8字驚人之語：騙到的人就是贏家 網..以為假帳號 - 政治 陳幸妤一席話引熱議 網：真正的東廠來了！ - 政治 30歲《暮光之城》男星驚傳過世 和女友陳屍公寓 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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