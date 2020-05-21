黃秀芳臉書報平安。（截自黃秀芳臉書）

民進黨立委黃秀芳今晨發生嚴重車禍！經常發生車禍的彰化139線道、八卦山環山路21日清晨近6點，發生廂型車與轎車強烈對撞，兩車車頭全毀，慘不忍睹，廂型車乘客是民進黨立委黃秀芳，黃秀芳輕傷送醫，但是對撞轎車66歲賴姓駕駛急救兩個小時後，宣告不治。

這次事故發生，警方與消防人員迅速趕抵現場，將3人送往彰化基督教醫院與秀傳醫院搶救，黃秀芳的左腰及左手腕擦受到挫傷，司機則疑似左鎖骨折、左膝右手臂擦傷；最嚴重是轎車駕駛，被卡在駕駛座，受到強烈撞擊，全身多處骨折，消防人員救出時已經性命垂危，送醫即急救兩個小時後，仍宣告不治。

這起肇事原因和責任歸屬，警方還在調查、釐清中。立委黃秀芳服務也發出聲明，表示黃秀芳無礙，晚點出面說明。

隨後，黃秀芳也在臉書表示，「早上秀芳前往高鐵行經139線意外發生車禍，謝謝各位朋友的關心。秀芳只有些微挫傷，目前一切平安，再次感謝大家的關心。」一下子留言灌爆，祝福平安。

(中時 )