新竹縣-寶島頻道-新聞 10:112020/05/21 寶島 新竹縣、寶島頻道、新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣-寶島頻道-新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣-寶島頻道-內文-寶島頻道-內文-寶島頻道-內文 (寶島) #寶島 #頻道 #內文 #新竹縣 #新聞 也許您會感興趣 推薦閱讀 殲滅紅火蟻 竹縣啟動區域聯防 04:102020/05/17 地方新聞 防範溺水事件 新竹縣公布13處危險水域 16:262020/05/17 旅遊 竹縣4易肇事路段 設左轉車道改善安全 04:102020/05/20 地方新聞 抗疫不抗藝 竹縣藝文團體線上演出 16:322020/05/20 生活 熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 鼓勵監票 律師曝韓國瑜背後真正目的 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 陳幸妤一席話引熱議 網：真正的東廠來了！ - 政治 罷韓前 陳樹菊曾說這句 網噴淚：很感動... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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