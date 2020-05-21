陸委會主委陳明通今早赴立法院備詢時透露，我方刑事警察局長去年都訪問過大陸。被立委鄭天財問到是否跟中共國台辦主任劉結一通LINE，陳明通先遲疑，經召委打圓場後，陳明通笑說，「他們沒在用LINE」。

陳明通赴立院內政委員會「兩岸關係新展望」進行專題報告，並備質詢。會前被問到前國安會秘書長蘇起說修憲委員會挑起兩岸敏感神經？陳明通表示，對他沒有評論，但勸他不要活在歷史的過去。對於大陸仍重申九二共識，陳明通說，昨天已講過，歷史已經翻過一頁，沒有需要去討論，媒體追問，對岸好像還沒翻頁，陳明通回，「那就等他們跟上來」。

蔡總統就職演說沒有新的善意，台商擔心兩岸經貿，陳明通指出，兩岸最重要的是維持穩定，整個檢討過去，設定戰略目標、指導方針與處理兩岸的準則都講得非常清楚，邏輯結構很完整。至於大陸會不會片面中斷ECFA，他則說，目前沒有接到通知。

(中時 )