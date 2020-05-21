總統府、政府部會及大型企業在內的多個公私單位，日前連續遭受大陸網軍及不明駭客連續大舉攻擊，讓國內國安單位及行政院通資單位繃緊神經全力防處。但國軍才剛成立，最神秘的網路戰部隊資通電軍指揮部南區指管防護中隊卻爆發採購貪瀆弊案，廉政署昨(20日)清晨7點派出廉政官，前往高雄的指管防護中隊進行搜索，並帶回士官兵等9人調查。

資通電軍指揮部表示，廉政署係調閱近三年小額採購案件資料，調查採購浮報價格䅁件。基於偵查不公開原則，本部將秉持勿枉勿縱態度，全力配合釐清案情。若有人員涉及不法，將依「刑罰併行原則」處分，絕不寬待，並爰以為案例加强宣教。

據了解，資通電軍某聯隊南區指管防護中隊因遭人檢舉營內採購出現弊端，疑似有軍士官在進行特定採購項目時，暗中收取回扣及造假，法務部廉政署接獲檢舉後，經過長期蒐證，昨天清晨7點多，派出多位廉政官前往營區搜索。

知情人士透露，由於資通電軍單位太過機敏，因此所有的行動全都保密，相關人員直到出發前才告知地點與搜索對象，經查扣相關採購紀錄及帳冊後，廉政官帶回9名士官兵約談調查，但到社及何種弊案，相關人員全都封口。

據了解，資通電軍是國軍最神秘的部隊，也叫做網路戰聯隊，亦即國軍的「網軍」，全台有多處據點，散佈在各保密位置，亦隱身於民間，相當神祕。

國防部為強化網路戰聯隊戰力，大幅擴增網路戰部隊，人數相當多。在陸空海三軍部隊中，僅有空軍作戰單位是採「聯隊」編制，而資通電軍指揮部網路戰聯隊，則是空軍之外，第一個以「聯隊」為編制作戰單位。

(中時電子報)