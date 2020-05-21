總統府台版「維基解密」的宮鬥劇再現！蔡英文總統與副總統賴清德昨天就職，但昨天又有一封總統府外流文件出現，內容披露更多去年民進黨總統初選時，蔡英文團隊規劃如何打擊賴清德。雖然總統府表示，該訊息樣態近似前一批警方偵辦中的變偽造文件，不過曾任職總統府副祕書長的國民黨革實院長羅智強則大歎「在蔡英文的政府裡，已無有品者立錐之地」。

羅智強說，雖然賴清德和他的意識形態不同，但在民進黨尚在政壇的政治人物中，賴清德算是一個他比較尊敬的人。賴清德曾說過，如果自己當總統，不會批評馬英九；在新冠肺炎疫情最盛時，賴也很有氣度的說，幫中國防疫，就是幫台灣防疫但慘遭1450大洗板。

他感慨說，然而，這樣一個有品的正常人，在民調大勝蔡英文20 ％的時候，卻遭到蔡英文和她的綠營同志、結合賴清德口中的「小英網軍」全面的攻擊、圍剿。最好笑的是，自詡為台獨工作者的賴清德，還曾被綠營網軍用「投給賴清德，就是投給中共」來戴紅帽，連賴清德都可以被載紅帽，1450的紅帽到底有多廉價？

羅智強說，最近媒體陸續流出多份總統府動員國家資源、集全黨之力、用最黑心的方式，合力圍殲賴清德。總統府宣稱這是被駭客入侵，等於不打自招，「確實有這份文件」；總統府宣稱這是被變造，但這個總統府的說謊紀錄罄竹難書，他說變造，反過來解讀就對了。

更可恥的是，東窗事發後，這偉大的總統府竟下令媒體「勿為引用」；什麼時候蔡英文變成了媒體的頂頭上司？可以對媒體說三道四，要求媒體什麼能報導，什麼不能報導？

羅智強大歎說，堂堂總統府，成為東廠中心；可憐賴清德，淪為俎上魚肉。「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴；善良人徬徨無措，邪痞者梟叫狼嚎」，這是當今民進黨的現實寫照。

(中時 )