陳喬恩曬照，疑承認和男友同居。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

41歲「偶像劇女王」陳喬恩去年大方宣布脫單，她參加《女兒們的戀愛》與小9歲馬來西亞富二代艾倫（曾偉昌）配對成功，兩人從節目裡公開愛到節目外。昨(20日)逢520，陳喬恩也不免俗地跟著放閃，她曬出男友背影，寫下：「下班回家喝湯的背影」，似乎暗示兩人已同居，粉絲也獻上祝福。

陳喬恩去年參加戀愛實境節目傳出假戲真做，她證實全是玩真的，「來錄女兒們的戀愛就是來戀愛的，我不是為了通告費來的」，承認兩人熱戀中，今年4月陳喬恩被拍到小腹微凸疑有喜，她本人則拍影片回應：「本人真的沒有懷孕，我只是胖了，但是我最近在減肥」。

昨許多人都趁520大放閃，陳喬恩也分享和男友過節照片，甜蜜寫下：「第一個520，走木的曾先生，簡直開竅了，哈哈哈」，並曬艾倫的照片，形容是「下班回家喝湯的背影」，粉絲激動說：「祝姐姐幸福永遠520快樂」、「妳的笑聲充滿著幸福」、「結婚了啦」、「看到你幸福，今天也覺得好幸福」。

(中時電子報)