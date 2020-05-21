台積電美ADR周三收高2%，台積電(2330)周四開高2元達296元，盤中進一步漲到298元並站回月線。外資周三反手買超11620張，但本周以來仍賣超約32196張。

台積電ADR周三收在51.84美元，上漲1.03美元或2.03%，折合台幣每股約310.6元，台積電昨於台股收漲到294元，今隨ADR進一步擴大漲勢。

美國擬擴大圍堵華為，台積電之前三個交易日股價受壓；但隨著台積電ADR反彈加上周三外資轉買超，股價回到先前價位，再度接近300元大關。

美國政府15日公布出口新規定，美國商務部表示，新規定將防止廠商向華為出售採用美國製造設備，或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。

華為是台積電第2大客戶，去年占台積電總營收達14%，美國擬擴大圍堵華為，市場憂心台積電營運恐將受影響。

日媒報導指出，受此禁令影響，台積電已停止接受來自華為的新訂單。台積公司表示，不會對外公開有關客戶的訂單細節，出貨會遵守法律及管制。

台積電將與美國律師合作進行法務分析，確保能夠全面檢視並且對相關規定釋義，相關影響與因應措施內部尚在評估中，預計在生效日前得到評估結果。

另外，台積電上周五宣布將於美國亞利桑那州新建一座12吋先進晶圓廠，預計2021年動工，2024年開始量產，規劃以5奈米製程生產半導體晶片，月產能為2萬片，此投資金額約120億美元，於2021開始分為9年攤提。

根據研調機構TrendForce估算，目前台積電近2年平均年資本支出為150億美元，平均每年用於該專案的資本支出為13億美元，比重在1成以內。

(時報資訊)